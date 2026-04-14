Elkann ' 2025 difficile ma forte resilienza Stellantis gettate basi per ripresa'

Nel corso del 2025, Stellantis ha affrontato un anno di transizione caratterizzato da diverse sfide. Nonostante le difficoltà, l’azienda ha mantenuto una posizione solida e ha avviato interventi strategici per prepararsi a un futuro di ripresa. Questi eventi si inseriscono in un quadro di cambiamenti che coinvolgono il settore automobilistico, segnato da vari fattori economici e di mercato.

"Nonostante le difficoltà di un anno di transizione, Stellantis ha dimostrato una forte resilienza nel 2025 e ha gettato le basi per la sua ripresa. Mentre ci avviamo verso il 2026, lo facciamo con umiltà riguardo alle sfide future e con rinnovata fiducia nella nostra capacità di affrontarle". Lo ha detto il presidente di Stellantis, John Elkann, aprendo l'assemblea degli azionisti ad Amsterdam. "Guardiamo con interesse al 21 maggio, quando Antonio e il suo team dirigenziale presenteranno la prossima fase della nostra strategia. Stellantis entra in questo periodo con maggiore concentrazione e determinazione" ha sottolineato Elkann. "Da quando ha assunto l'incarico nel giugno 2025, Antonio ha guidato l'azienda con una mentalità incentrata sulle persone, ridefinendo al contempo le priorità aziendali.🔗 Leggi su Lanazione.it

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