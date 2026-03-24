Durante una conferenza stampa, un rappresentante di una nota azienda ha commentato l’andamento del 2025 definendolo un anno difficile. Ha inoltre affermato che il 2026 non sarà più semplice, ma ha indicato la presenza di un punto di forza che può aiutare ad affrontare le sfide future. Le sue parole si sono concentrate sulla valutazione dell’anno passato e sulle prospettive in vista dei prossimi mesi.

Elkann durante una conferenza stampa ha fatto il punto sull’anno trascorso e si è proiettato sui prossimi mesi che si preannunciano difficili. Il panorama finanziario internazionale osserva con estrema attenzione le mosse di Exor, specialmente dopo la pubblicazione di un bilancio 2025 che ha registrato un passivo significativo di 3,8 miliardi di euro. In questo contesto di profonda trasformazione, la figura di Elkann rimane il perno centrale della strategia della holding. Durante la consueta conference call con gli analisti finanziari, il CEO ha tracciato la rotta per i prossimi anni, arrivando all’appuntamento all’indomani della storica cessione del gruppo editoriale Gedi ai greci di Antenna. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Elkann rivela: «Il 2025 è stato un anno difficile. Il 2026 non sarà più facile, ma abbiamo un punto di forza»

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