A Monte-Carlo si è svolto un incontro tra Helena Prestes ed Elisabetta Gregoraci. L’ex gieffina ha dedicato un messaggio a Elisabetta, che è stato condiviso pubblicamente. Le due sono state viste insieme in diverse occasioni durante l’evento, attirando l’attenzione dei presenti. La presenza delle due donne ha suscitato curiosità tra gli osservatori locali.

Helena Prestes ed Elisabetta Gregoraci illuminano Monte-Carlo. Ecco la dolce dedica dell’ex gieffina per Elisabetta. C’è una luce particolare che avvolge Monte-Carlo nelle sere di primavera: non è solo il riflesso del mare o dei lampadari di cristallo, ma quella vibrazione sospesa tra lusso e racconto. Ed è proprio in questo scenario che Helena Prestes e Elisabetta Gregoraci hanno dato vita a uno degli incontri più inattesi e magnetici della stagione. Non un semplice evento mondano, ma una convergenza di mondi. Da una parte Helena, con quell’eleganza istintiva che sembra appartenere più al vento che alle passerelle; dall’altra Elisabetta, presenza solida e luminosa, abituata a dominare la scena con una sicurezza costruita nel tempo. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Uno speciale incontro tra Helena Prestes ed Elisabetta Gregoraci illuminano Monte-Carlo

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