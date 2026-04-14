Le procedure per le prossime elezioni amministrative nel territorio del Piceno sono state ufficialmente stabilite dalla Prefettura di Ascoli Piceno, che ha diffuso le direttive operative contenute nella circolare numero 382026 del Ministero dell’Interno. Tra le indicazioni, sono stati aggiornati gli orari di apertura dei seggi e sono state introdotte modalità di firma digitale per le operazioni di voto.

Le procedure per le prossime consultazioni amministrative nel territorio del Piceno sono state ufficialmente delineate dalla Prefettura di Ascoli Piceno, che ha trasmesso le direttive operative contenute nella circolare numero 382026 del Ministero dell’Interno. Il calendario elettorale prevede che i cittadini di San Benedetto, Colli del Tronto, Appignano e Cossignano si rechino alle urne domenica 24 e lunedì 25 maggio, con la possibilità di un eventuale secondo turno per l’elezione dei sindaci fissato per domenica 7 e lunedì 8 giugno. L’impatto logistico sugli uffici comunali e le nuove modalità di firma. Per garantire che la macchina burocratica non rallenti il percorso verso il voto, gli enti locali coinvolti dovranno attivare regimi di apertura straordinaria.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Elezioni nel Piceno: nuovi orari e firma digitale per il voto

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