Elezioni provinciali | partita aperta nel Piceno Ortenzi bis nel Fermano

Da ilrestodelcarlino.it 16 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nelle elezioni provinciali di ieri, ad Ascoli si è registrata un’affluenza elevata, mentre a Fermo si è verificata una partecipazione molto più scarsa. La giornata elettorale si è svolta con un interesse diverso tra le due città del Piceno e del Fermano. La partita elettorale nel Piceno resta aperta, mentre nel Fermano si prospetta un rinnovo con l’eventuale conferma del commissario uscente.

Ascoli e Fermo, 16 marzo 2026 – Affluenza alta ad Ascoli, molto più bassa a Fermo nelle elezioni provinciali di ieri. Alle ore 20, alla chiusura dei seggi, nella provincia di Ascoli hanno votato 336 amministratori su 404 aventi diritto, pari all’83,17%. Ascoli: sfida Loggi-Salvi. La consultazione riguarda 32 Comuni, con San Benedetto escluso perché commissariato. Qui la sfida è tra il presidente uscente Sergio Loggi, sostenuto dal centrosinistra, e Fabio Salvi, candidato del centrodestra. Questa mattina si svolgeranno le operazioni di scrutinio. Michele Ortenzi A Fermo confermato Ortenzi. Situazione diversa nella provincia di Fermo, dove l’affluenza finale si è fermata al 53,61%: 252 votanti su 470 amministratori dei 38 Comuni chiamati alle urne, con Campofilone e Pedaso esclusi perché commissariati. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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