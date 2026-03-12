Juri Sicuranza ha annunciato ufficialmente la sua candidatura a sindaco di Lucignano, dopo che il Circolo PD lo ha proposto all’unanimità. La decisione è stata accolta con approvazione, e Sicuranza ha espresso la volontà di definire percorsi e priorità per il futuro del paese. La candidatura segue il periodo di transizione dopo la fine dell’amministrazione precedente.

Juri Sicuranza ufficializza la sua candidatura a sindaco di Lucignano. Il Circolo PD lo ha proposto all’unanimità e lui ha accettato. Dall’altra parte, il centrodestra si orienta sull’attuale consigliere comunale e segretario della sezione Lega della Valdichiana Matteo Ferracani, che però non ha ancora formalizzato la discesa in campo. "In queste settimane stiamo lavorando alla costruzione di una lista civica per Lucignano, sostenuta dalle forze del centrodestra ma aperta anche a contributi civici. Stiamo parlando con diverse persone per costruire una squadra credibile e un programma serio per il paese", ha dichiarato Ferracani. Sicuranza è in politica locale dal 2009: consigliere, capogruppo, poi undici anni e mezzo da vicesindaco prima con Roberta Casini e poi come facente funzioni — un percorso che rivendica senza esitazioni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Lucignano guarda al dopo Casini. Sicuranza accetta la candidatura: "Percorsi e priorità per il paese"

Articoli correlati

Leggi anche: Lucignano, Juri Sicuranza nuovo sindaco facente funzioni dopo l’ingresso di Roberta Casini in consiglio regionale

Lucignano, Juri Sicuranza è sindaco facente funzioni: passaggio di testimone completato dopo l’elezione di Roberta Casini in RegioneArezzo, 21 dicembre 2025 – Lucignano, Juri Sicuranza è sindaco facente funzioni: passaggio di testimone completato dopo l’elezione di Roberta Casini...

Contenuti utili per approfondire Lucignano guarda

Argomenti discussi: Lucignano guarda al dopo Casini. Sicuranza accetta la candidatura: Percorsi e priorità per il paese; Lucignano, Juri Sicuranza candidato Sindaco.

Lucignano, Juri Sicuranza è sindaco facente funzioni: passaggio di testimone completato dopo l’elezione di Roberta Casini in RegioneArezzo, 21 dicembre 2025 – Lucignano, Juri Sicuranza è sindaco facente funzioni: passaggio di testimone completato dopo l’elezione di Roberta Casini in Regione. Emozione e continuità nella seduta ... lanazione.it