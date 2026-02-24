Amministrative a Siculiana Santino Lucia accetta la candidatura a sindaco

Santino Lucia ha deciso di candidarsi a sindaco a Siculiana, motivato dalla volontà di unire diverse sensibilità politiche. La sua scelta nasce dalla volontà di portare stabilità e competenza all’amministrazione comunale, in un momento di crescente interesse per le questioni locali. La coalizione formata da gruppi civici e politici ha ufficializzato la candidatura, puntando sulla capacità di Lucia di rappresentare le esigenze della comunità. Ora, l’attenzione si concentra sulla campagna elettorale.

Coalizione ampia e trasversale a sostegno del progetto civico. In campo ex sindaci, consiglieri e gruppi politici uniti da un patto per il rilancio della città A Siculiana prende forma una nuova coalizione in vista delle amministrative. I gruppi politici e civici che ne fanno parte hanno indicato in modo unitario Santino Lucia come candidato sindaco, riconoscendone – spiegano – equilibrio, competenza e capacità di tenere insieme sensibilità diverse. La scelta è arrivata al termine di un confronto definito serio e costruttivo tra le varie componenti, accomunate dalla volontà di dare vita a un progetto amministrativo solido e orientato al futuro.

Amministrative a Termini Imerese, l'Udc propone la candidatura a sindaco di Francesco GiuntaMaurizio Lo Galbo e Paolo Franzella promuovono la candidatura di Francesco Giunta come sindaco di Termini Imerese, motivando la scelta con la sua esperienza nel settore commerciale.

Faro Controcorrente verso le amministrative, possibile candidatura a sindaco a RiberaIl gruppo Faro Controcorrente di Ribera pensa a una candidatura propria per le prossime elezioni comunali.