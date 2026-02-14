Cascina al via il progetto di rigenerazione urbana e commerciale del centro storico

Il Comune di Cascina ha lanciato il progetto “Spazi Cascina”, un intervento concreto per rinnovare il cuore della città. La iniziativa mira a riqualificare le strade e i negozi, attirando nuovi clienti e migliorando la vivibilità. L’obiettivo è rendere il centro storico più attraente e funzionale per residenti e visitatori. Nei prossimi mesi, si prevedono lavori e interventi di riqualificazione nelle zone più frequentate.

Prende il via il nuovo progetto del Comune di Cascina dedicato alla rigenerazione urbana e commerciale del centro storico 'Spazi Cascina. Associazioni al Centro'. L’iniziativa prevede l’apertura e la riattivazione di fondi sfitti in Corso Matteotti, che torneranno a essere spazi vivi, accessibili alla comunità grazie a un calendario di attività culturali e sociali costruito insieme al tessuto associativo cittadino. Dal 17 febbraio al 31 maggio ci saranno 14 associazioni, che hanno lavorato con il Comune da luglio alla definizione di un fitto programma di appuntamenti, ad animare gli spazi con iniziative pensate per riportare persone, relazioni e opportunità nel cuore della città.🔗 Leggi su Pisatoday.it

L’amministrazione di Grottaglie si impegna nella rigenerazione del centro storico, investendo ulteriori fondi per valorizzare il patrimonio urbano.

È stato pubblicato un avviso pubblico per progetti di rigenerazione urbana nei quartieri Centro Storico e Oltretorrente, con l’obiettivo di valorizzare gli spazi pubblici e potenziare l’attrattività commerciale.

