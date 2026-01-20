Consulta del Commercio prima seduta a Palazzo di Città | al centro rigenerazione del centro e sostegno alle imprese

Si è svolta ieri pomeriggio nella Sala consiliare di Palazzo di Città la prima seduta della Consulta Comunale Permanente del Commercio e dell’Artigianato, istituita lo scorso dicembre. All’ordine del giorno, temi relativi alla rigenerazione del centro cittadino e al sostegno alle imprese locali, con l’obiettivo di favorire lo sviluppo economico e la valorizzazione del patrimonio commerciale e artigianale della comunità.

rima seduta, ieri pomeriggio nella Sala consiliare di Palazzo di Città, della Consulta Comunale Permanente del Commercio e dell'Artigianato, costituita ufficialmente nella seduta di Consiglio comunale del 3 dicembre dello scorso anno. Hanno partecipato i componenti di diritto per l'Ente, la.

