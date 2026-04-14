Elezioni Iodice | Lega e centrodestra sono il Campo Finto la replica della Piccerillo | Serve coerenza
A Marcianise, l’avvicinarsi delle elezioni ha acceso un confronto tra i candidati sindaco e alcuni esponenti politici locali. Iodice ha accusato la Lega e il centrodestra di essere il “Campo Finto”, mentre Antonella Piccerillo, ex consigliere, ha risposto chiedendo coerenza. Lo scontro politico si sta intensificando, coinvolgendo anche altri attori oltre ai due principali candidati, Maria Luigia Iodice e Antonello Velardi.
Lo scontro politico a Marcianise, in questa sorta di ‘aperitivo’ di campagna elettorale, si allarga. A ‘punzecchiarsi’ non sono solo i due candidati sindaco - Maria Luigia Iodice e Antonello Velardi - ma lo scambio di ‘frecciate’ adesso coinvolge anche Antonella Piccerillo, ex consigliere.🔗 Leggi su Casertanews.it
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