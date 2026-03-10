Elezioni comunali 2026 Il centrodestra sceglie lo sfidante della Iodice | fissato il vertice decisivo

Il centrodestra ha deciso il nome dello sfidante della candidata uscente alle prossime elezioni comunali di Marcianise, ora si aspetta il vertice finale per confermare la candidatura. La campagna elettorale sta entrando nel vivo, con i candidati che si preparano a confrontarsi nelle strade e negli incontri pubblici. La data delle elezioni è fissata per il 24 e 25 maggio.

Sul tavolo i nomi di Velardi, Caroprese e Trombetta, ma spunta anche l’ipotesi civica di Delle Curti. Intanto la candidata del centrosinistra lancia un appello per una campagna elettorale senza odio Si entra nella fase decisiva della corsa verso le elezioni amministrative del 24 e 25 maggio a Marcianise. Nella giornata di oggi, infatti, il centrodestra potrebbe sciogliere il nodo sul candidato sindaco che dovrà sfidare Maria Luigia Iodice, già indicata da alcuni giorni come guida della coalizione del cosiddetto “campo largo” di centrosinistra. Il confronto è in corso tra i vertici provinciali dei partiti della coalizione e i coordinatori locali, impegnati in una serie di incontri per individuare la figura più adatta a rappresentare l’area moderata nella competizione elettorale. 🔗 Leggi su Casertanews.it

