Effetto serra era già tutto previsto

Uscendo da teatro, un anziano signore mi ha salutato, ricordando di essere stato mio studente alla fine degli anni ’80. La conversazione è stata breve, ma la sua presenza ha portato alla memoria un passato ormai lontano. Nel frattempo, tra le notizie di giornata, si parla di effetti serra e delle previsioni che ne sono state fatte in anticipo.

Uscendo da teatro, un anziano signore mi saluta. “Non si ricorda certo di me, ma sono stato suo studente alla fine degli anni ‘80”. Gli ho sorriso come un vecchio pescatore. “Quando raccontava l’effetto serra e i suoi possibili impatti ci pareva una bizzarria. E invece.”. “Alle volte anch’io temevo di essere troppo.”. Mi chiedevo spesso se ne valesse la pena. Incerto se non rimanere nei ranghi. Se avessi conosciuto allora la circolare Glaser, però, sarei stata meno incerto, più fermo e tenace; oppure, al contrario, avrei desistito? Tra l’altro, il programma del mio corso di Infrastrutture Idrauliche —allora annuale e corposo e non ridotto una periodica serie di quiz— comprendeva perfino un seminario su oleodotti e gasdotti.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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