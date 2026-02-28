’Effetto serra effetto guerra’

A Bologna, l’Alma Mater e la Cineteca hanno organizzato cinque incontri nella rassegna

Sono 5 gli appuntamenti organizzati a Bologna dall’Alma Mater con la Cineteca, per osservare i legami nascosti tra clima, confrlitti e società, riuniti nella rassegna ’Il Nastro verde’ sul tema . Dal 3 al 27 marzo al Modernissimo ogni film sarà seguito da un incontro con registi, ricercatori e docenti. Il primo appuntamento, martedì alle 20, è con l’anteprima di ’Don’t Let the Sun’ di Jacqueline Zünd, ambientato in un mondo reso invivibile dal caldo estremo. La finzione permette di percepire la fragilità dei legami e la portata psicologica delle catastrofi. Insieme alla regista, partecipano Marta Rocchi, docente di cinema, e Valentina Cappi, docente di sociologia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Convegno Vento di Cambiamento Ecosostenibile - Intervento Dott. Massimo Guerra

