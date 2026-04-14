Effetto Charlotte de Witte boom social per Silvia Salis | nelle ultime 48 ore sorpasso a Elly Schlein per crescita di follower

Negli ultimi due giorni, il profilo social della sindaca di Genova ha registrato un aumento significativo di follower, superando quello della segretaria del Partito Democratico. Questo cambiamento ha attirato l’attenzione sui social network, dove Silvia Salis ha visto crescere la propria popolarità, mentre il profilo di Schlein ha mantenuto una posizione stabile. La situazione ha generato discussioni tra gli utenti online, senza influenze ufficiali o comunicati pubblici.