Effetto Charlotte de Witte boom social per Silvia Salis | nelle ultime 48 ore sorpasso a Elly Schlein per crescita di follower
Negli ultimi due giorni, il profilo social della sindaca di Genova ha registrato un aumento significativo di follower, superando quello della segretaria del Partito Democratico. Questo cambiamento ha attirato l’attenzione sui social network, dove Silvia Salis ha visto crescere la propria popolarità, mentre il profilo di Schlein ha mantenuto una posizione stabile. La situazione ha generato discussioni tra gli utenti online, senza influenze ufficiali o comunicati pubblici.
Sorpasso, almeno sui social, della sindaca di Genova Silvia Salis sulla segretaria del Partito Democratico Elly Schlein. È quello che emerge dall’analisi dell’andamento dei follower su Instagram negli ultimi giorni, sulla base dei dati elaborati da Followertat e Not Just Analytics: una crescita.🔗 Leggi su Genovatoday.it
Da dj set a meme virale: la foto di Silvia Salis con Charlotte de Witte fa impazzire i socialC’è una foto che negli ultimi giorni ha fatto il giro dei gruppi WhatsApp italiani a una velocità impressionante.
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Intenso e commovente, «Devozione» di Charlotte Wood è il libro fondamentale di una scrittrice di rara potenza, che si domanda cosa significhi ritirarsi dal mondo e quale sia l’effetto prolungato del dolore sull’animo umano. In attesa della sua pubblicazione, ch - facebook.com facebook
Intenso e commovente, «Devozione» di Charlotte Wood è il libro fondamentale di una scrittrice di rara potenza, che si domanda cosa significhi ritirarsi dal mondo e quale sia l’effetto prolungato del dolore sull’animo umano. In attesa della sua pubblicazione, ch x.com