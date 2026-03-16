Visite fiscali stretta sulle assenze da malattia | i rischi per i lavoratori Controlli oltre quota 400 mila | come difendersi

L’Inps ha annunciato una maggiore attenzione alle visite fiscali per contrastare le assenze da malattia tra i lavoratori. Nel recente Osservatorio statistico si evidenzia che i controlli superano i 400 mila. Questi controlli riguardano diverse categorie di lavoratori e sono stati intensificati per verificare la reale condizione di salute durante le assenze. La misura mira a ridurre le assenze ingiustificate e a garantire la regolarità delle pratiche di malattia.

Stretta dell'Inps contro l'assenteismo. I numeri resi noti nel più recente Osservatorio statistico dedicato al Polo unico per la tutela della malattia evidenziano che, nella seconda metà del 2025, i certificati medici trasmessi hanno toccato i 14 milioni, segnando un aumento del 2,8% rispetto allo stesso intervallo temporale del 2024. Parallelamente alla crescita delle assenze per motivi di salute, l’Istituto ha disposto circa 399 mila controlli domiciliari, con un incremento del 3,7% su base annua. Per il 2026 si prevede un aumento dei controlli che potrebbero sfiorare quota 430 mila. Massima attenzione quindi al rispetto delle regole per evitare guai. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Visite fiscali, stretta sulle assenze da malattia: i rischi per i lavoratori. Controlli oltre quota 400 mila: come difendersi Articoli correlati Stretta dell'Inps sulle visite fiscali per le assenze da malattia. Migliaia di controlli a casaC'è una stretta in corso dell'Inps sulle visite fiscali per le assenze da malattia. Leggi anche: Visite fiscali Inps, stretta sui controlli per assenze dovute a malattia: cosa rischiano i lavoratori Aggiornamenti e notizie su Visite fiscali Argomenti discussi: Visita fiscale INPS, scatta la stretta: ora devi fare attenzione anche in questi giorni. Visite fiscali, stretta sulle assenze da malattia: i rischi per i lavoratori. Controlli oltre quota 400 mila: come difendersiStretta dell'Inps contro l'assenteismo. I numeri resi noti nel più recente Osservatorio statistico dedicato al Polo unico per la tutela della malattia evidenziano che, nella ... ilmessaggero.it Visite fiscali Inps, stretta sui controlli per assenze dovute a malattia: cosa rischiano i lavoratoriL’Inps ha aumentato le visite fiscali per i lavoratori in malattia. Negli ultimi sei mesi del 2025 gli ispettori hanno effettuato circa 399mila controlli. In caso di assenza ingiustificata a una ... fanpage.it