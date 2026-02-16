Napoli emergenza infortunati | Rrahmani KO la difesa a rischio Tempi lunghi per il recupero del giocatore

Il difensore del Napoli, Rrahmani, si è infortunato durante l’allenamento di ieri e dovrà stare fuori diverse settimane. La sua assenza mette in difficoltà la linea difensiva della squadra, già provata da altri infortuni recenti. Con questa perdita, il tecnico dovrà rivedere le scelte in vista delle prossime partite importanti.

Nuovo Stop per il Napoli: Rrahmani Ko, Cresce l’Emergenza Infortunati. Il Napoli è alle prese con un nuovo contrattempo fisico. Il difensore Amir Rrahmani ha accusato un infortunio muscolare durante gli allenamenti odierni, 16 febbraio 2026, aggiungendosi alla lunga lista degli indisponibili nel team campano. L’ennesimo stop mette a rischio la continuità di gioco della squadra in un momento cruciale della stagione, sollevando interrogativi sulla preparazione atletica e sulla sostenibilità dei carichi di lavoro. Un Colpo alla Difesa: Cosa Significa l’Assenza di Rrahmani. L’infortunio di Rrahmani rappresenta un duro colpo per l’allenatore e lo staff tecnico del Napoli.🔗 Leggi su Ameve.eu

Napoli affronta un momento di emergenza con Milinkovic a rischio e Neres sottoposto a un’operazione, con tempi di recupero ancora da definire.

Dopo oltre un mese di inattività e tentativi di evitare l’intervento, il giocatore del Milan coinvolto infortunato dovrà sottoporsi all'operazione.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.