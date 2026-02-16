Napoli emergenza infortunati | Rrahmani KO la difesa a rischio Tempi lunghi per il recupero del giocatore
Il difensore del Napoli, Rrahmani, si è infortunato durante l’allenamento di ieri e dovrà stare fuori diverse settimane. La sua assenza mette in difficoltà la linea difensiva della squadra, già provata da altri infortuni recenti. Con questa perdita, il tecnico dovrà rivedere le scelte in vista delle prossime partite importanti.
Nuovo Stop per il Napoli: Rrahmani Ko, Cresce l'Emergenza Infortunati. Il Napoli è alle prese con un nuovo contrattempo fisico. Il difensore Amir Rrahmani ha accusato un infortunio muscolare durante gli allenamenti odierni, 16 febbraio 2026, aggiungendosi alla lunga lista degli indisponibili nel team campano. L'ennesimo stop mette a rischio la continuità di gioco della squadra in un momento cruciale della stagione, sollevando interrogativi sulla preparazione atletica e sulla sostenibilità dei carichi di lavoro. Un Colpo alla Difesa: Cosa Significa l'Assenza di Rrahmani. L'infortunio di Rrahmani rappresenta un duro colpo per l'allenatore e lo staff tecnico del Napoli.
Napoli, emergenza continua: Chelsea a rischio per Milinkovic. Neres, operazione ok: i tempi di recupero
Napoli affronta un momento di emergenza con Milinkovic a rischio e Neres sottoposto a un’operazione, con tempi di recupero ancora da definire.
Infortunati Milan, decisione importante su quel giocatore: si opera! Ecco come cambiano i tempi di recupero per rivederlo in campo. Le ultimissime
Dopo oltre un mese di inattività e tentativi di evitare l'intervento, il giocatore del Milan coinvolto infortunato dovrà sottoporsi all'operazione.
