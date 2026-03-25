Il Consiglio comunale di Bari si riunirà mercoledì 26 marzo alle 10 per discutere diverse delibere, tra cui quella relativa all'adozione della legge regionale 36 del 2023. Questa normativa mira a superare il precedente Piano Casa. Il centrodestra ha espresso preoccupazioni riguardo alla possibilità che l'adozione di questa legge possa comportare un blocco delle attività edilizie nella città. La seduta è attesa come una delle più lunghe della sessione.

Le critiche di Carrieri, Patruno e Viggiano: "Mon si capisce chi sia il regista dell'operazione. All'interno del centrosinistra ci sono diversi malumori a riguardo”. Dalla maggioranza, invece, filtra compattezza Il Consiglio comunale di Bari si prepara a una seduta fiume, in programma dalle 10 di mercoledì 26 marzo, con un ricco piatto di delibere da approvare: nella lista, al primo posto, c'è quella riguardante il recepimento della legge regionale 36 del 2023, ovvero per superare il ‘Piano Casa’ e fissare nuove regole per la realizzazione di edifici in città. L'elenco degli argomenti da affrontare domani prevede anche la delibera sulla gestione dello stadio San Nicola e quella riguardante lo stadio del Nuoto. 🔗 Leggi su Baritoday.it

© Baritoday.it - Verso il Consiglio comunale sul Piano Casa. Il centrodestra: "Rischio blocco edilizia a Bari"

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