Echi d' Organo in Cantoria | quattro concerti gratuiti nella Chiesa di San Salvador

La grande musica organistica torna a risuonare nella Chiesa di San Salvador con la decima edizione di "Echi d'Organo in Cantoria", la rassegna ideata e diretta da Massimo Bisson in programma dal 19 aprile al 10 maggio 2026. Quattro appuntamenti domenicali alle ore 16.30, tutti a ingresso libero.🔗 Leggi su Veneziatoday.it

Concerti: nella chiesa di San Michele degli scalzi si ricordano Nicola Ciardelli e Fabrizio CasiniTerzo appuntamento del festival ‘I Concerti di Quaresima e di Pasqua’ organizzato dall’Associazione Il Mosaico e dalla Compagnia di San Ranieri, e...

Nell’abbazia di San Clemente a Casauria l’ultimo incontro di “Echi nella pietra”L’incontro, che si terrà alle ore 16,30, avrà come relatore Giuseppe Mrozek, professore associato di storia moderna specialista di storia politica e...

Affollata, il 9 aprile la chiesa di San Carlo alle Mortelle. Si tenevano i funerali di Francesca Sveva Cicala, ricercatrice napoletana spentasi a 29 anni. Aveva scelto di trasformare il suo percorso oncologico in un lavoro scientifico, dedicando la laurea magistral - facebook.com facebook

#Terni, ruba #cassetta dell’ #offertorio nella chiesa di San Francesco. #Arrestato dalla polizia di Stato x.com