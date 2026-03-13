Nell’abbazia di San Clemente a Casauria l’ultimo incontro di Echi nella pietra

Mercoledì 17 marzo si terrà nell’abbazia di San Clemente a Casauria l’ultimo appuntamento del ciclo di conferenze “Echi nella pietra”. L’evento è promosso da Musa connessioni per la cultura, con il supporto della direzione regionale musei nazionali Abruzzo, e vede la collaborazione dell’università “D’Annunzio” e di un’associazione. L’incontro conclude la serie di incontri dedicati alla storia e all’arte del sito.

L'incontro, che si terrà alle ore 16,30, avrà come relatore Giuseppe Mrozek, professore associato di storia moderna specialista di storia politica e culturale dell'Europa del XVII secolo. La conferenza intitolata "Famiglie, terre e abbazie nell'Abruzzo di età moderna" cercherà di tratteggiare un Abruzzo che vada al di là di stereotipi e luoghi comuni, ripercorrendone i tratti storici essenziali di età moderna. Un periodo in cui il potere delle grandi Abbazie...