Nessun candidato sindaco si è ancora presentato presso il comitato locale di Futuro Nazionale a Macerata, un raggruppamento nato dall’associazione politica del generale Roberto Vannacci. La sezione locale non ha ricevuto visite ufficiali o candidature ufficiali da parte di rappresentanti politici in vista delle prossime assemblee amministrative. La situazione attuale rimane invariata, senza annunci o incontri ufficiali con eventuali aspiranti primi cittadini.

Per ora nessun candidato sindaco ha bussato alla porta di Futuro Nazionale Macerata, il comitato locale nato dal movimento politico del generale Roberto Vannacci. Ma, secondo lo stesso gruppo, non è escluso che qualcuno possa farsi avanti dopo la presentazione delle liste o prima di un eventuale ballottaggio. "Noi comunque non siamo in attesa – precisa il referente, l’ingegnere Marco Alfei (ex consigliere comunale del Movimento 5 Stelle a Macerata) –. Ribadiamo di non presentarci con una lista alle Comunali; per tenerci fuori dal voto, abbiamo previsto diversi eventi fuori città. Poi, una volta passate le elezioni, organizzeremo iniziative anche qui.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ecco "La Gazebata" del movimento di Vannacci

Futuro Nazionale in Puglia: inaugurata la sede di Santeramo del movimento fondato da Roberto VannacciHa aperto a Santeramo in Colle la prima sede fisica di Futuro Nazionale, il neo partito politico fondato da Roberto Vannacci.

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