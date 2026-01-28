Roberto Vannacci si muove senza sosta per lanciare un nuovo movimento. Il generale ha spiegato che non sarà un partito, ma sta già attirando l’attenzione. Qualcuno si chiede se il simbolo scelto sia un’ispirazione a Nazione Futura, o se si tratti di un vero plagio. Intanto, Vannacci si fa vedere sempre più presente nel panorama politico.

Roberto Vannacci contro tutti. Il generale è particolarmente attivo e sta lavorando per battezzare un nuovo movimento, che – ha chiarito – non sarà un partito. Intanto c’à già il simbolo, anticipato da alcune agenzie di stampa. Il logo è stato depositato nei giorni in cui la Lega si riuniva in Abruzzo per rilanciare l’azione politica. Un cerchio a sfondo blu, con la scritta bianca ‘Futuro nazionale’, e sotto quella gialla ‘Vannacci’. Tutto rigorosamente in stampatello maiuscolo, in un font stile littorio. Al centro compare un’ala tricolore. Futuro nazionale, dunque. Si chiamerà così la nuova creatura del vicesegretario del Carroccio. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Vannacci contro tutti. Il simbolo del suo nuovo movimento un plagio di Nazione Futura?

Approfondimenti su Vannacci NazioneFutura

Il nuovo logo di Roberto Vannacci, chiamato “Futuro Nazionale”, ha scatenato una polemica.

Roberto Vannacci ha depositato il simbolo di un nuovo partito chiamato

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Vannacci NazioneFutura

Argomenti discussi: Salvini contro tutti, il leader della Lega avverte lo scissionista Vannacci e rivendica l’incontro col neofascista Robinson; Siamo tutti antifascisti, corteo di protesta contro Vannacci a Ventimiglia; La guerra dei diritti dentro la Lega: Pascale contro Vannacci. E Salvini sotto pressione; Giorgia Meloni contro Vannacci: Se Salvini non se ne occupa lo facciamo noi.

Giubilei contro Vannacci: Futuro nazionale? Il simbolo è troppo simile al nostro. Ci tuteleremoNessun legame con il marchio del generale. Sorpresi per nome e logo simili, valutiamo come tutelarci, dice il presidente di Nazione Futura ... ilfoglio.it

Vannacci sorprende tutti, spunta il marchio Futuro nazionale per un nuovo partitoVannacci fonda un nuovo partito? Depositato il marchio Futuro nazionaleNuovo simbolo e strategieUn cerchio a sfondo blu, la scritta bianca Futuro n ... assodigitale.it

Prima gaffe di Vannacci. Nazione futura lo accusa: “Ci ha copiato il simbolo” x.com

LINK ALL'ARTICOLO NEI COMMENTI Cosenza, venerdì 6 febbraio: Nazione Futura celebra il genio di Yukio Mishima facebook