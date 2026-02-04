Automotive | Gazzetta Motori premia le eccellenze italiane

La Gazzetta Motori premia le eccellenze italiane nel settore automotive. Venerdì 9 aprile, nella sede della Borsa di Milano, saranno consegnati i riconoscimenti a 50 aziende italiane che si sono distinte per performance economiche e finanziarie. La cerimonia attirerà l’attenzione di molte imprese e professionisti del settore, pronti a celebrare il meglio dell’industria auto del nostro Paese.

Chi produce auto oppure moto ma anche chi noleggia mezzi, e ancora chi costruisce impianti frenanti, telai o altri componenti fondamentali frutto di ricerca e sviluppo. Le aziende del comparto automotive in Italia sono circa 5.500 con poco meno di 300mila addetti diretti e indiretti. Numeri che sono decisamente superiori se si includono tutti i servizi. Una ricchezza per l'Italia in termini economici, di innovazione, sociali, creativi. Di questo prezioso tessuto del nostro Paese, Gazzetta Motori, la redazione dedicata della Gazzetta dello Sport, ha deciso di celebrare alcune eccellenze che hanno capitale italiano. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Rezzato, Omr Automotive si distingue tra le eccellenze italiane, ricevendo il prestigioso ‘Premio d’Eccellenza – 100 Eccellenze Italiane’ durante una cerimonia a Palazzo Montecitorio a Roma.

