L’Ecce Homo di Antonello da Messina a L’Aquila per anno Capitale cultura l’annuncio di Giuli

Antonello da Messina ha venduto l’’Ecce Homo’ e il quadro arriverà a L’Aquila, che sarà Capitale della cultura nel 2026. La decisione ha suscitato grande interesse tra gli appassionati d’arte e i residenti, che attendono con entusiasmo l’esposizione dell’opera nel centro storico. La città si prepara a ricevere il capolavoro, che sarà collocato in uno spazio pubblico dedicato ai visitatori. L’evento rappresenta un momento importante per la promozione culturale locale.

(Adnkronos) – L''Ecce homo' di Antonello da Messina acquistato nei giorni scorsi dal ministero della Cultura arriverà a L'Aquila, città Capitale della cultura per il 2026. Lo ha annunciato il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, durante il panel 'La cultura come motore di sviluppo: valorizzazione del patrimonio e crescita economica', al 'Forum in Masseria', in corso a Saturnia. "L'Ecce Homo avrà L'Aquila come residenza e tutta l'Italia come domicilio. Quale può essere la residenza di Antonello da Messina nell'anno in cui L'Aquila è capitale della Cultura? Dopodiché volete che appaia a Messina, a Roma, a Firenze, in tutti i più importanti musei? Volete che non vada dove non ve lo aspettate e dove le persone hanno bisogno di vedere bellezza e storia? Ma L'Aquila è città capitale della Cultura".