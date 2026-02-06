Metodologie didattiche innovative per diffondere i valori Olimpici e Paralimpici corso online per docenti su Scuola Futura

In pieno svolgimento delle Olimpiadi Invernali, le scuole italiane possono già iscriversi a un nuovo corso online. Si chiama “Metodologie didattiche innovative per diffondere i valori Olimpici e Paralimpici” ed è pensato per gli insegnanti. Il corso è stato reso disponibile da diverse equipe formative territoriali su Scuola Futura, proprio mentre i Giochi sono in corso. L’obiettivo è aiutare i docenti a trasmettere meglio i valori di sportività, rispetto e inclusione ai ragazzi.

In concomitanza con l'apertura dei Giochi Olimpici Invernali, le Equipe formative territoriali hanno reso disponibile su Scuola Futura il corso online Metodologie didattiche innovative per diffondere i valori Olimpici e Paralimpici.

