Earth day med il Teatro Garibaldi ospita il festival del clima del Mediterraneo

Oggi il Teatro Garibaldi ospita il Festival del Clima del Mediterraneo, un evento dedicato alla sensibilizzazione sulle questioni ambientali che coinvolgono questa regione. L’iniziativa si inserisce nel contesto della giornata mondiale della Terra, con l’obiettivo di mettere in luce le sfide climatiche che interessano il bacino mediterraneo. La manifestazione raccoglie numerosi interventi e attività rivolte a un pubblico di diverse età, con focus sui temi ambientali.

C’è un luogo, oggi più di altri, in cui le crisi globali si intrecciano e diventano visibili: è il Mediterraneo. Frontiera climatica, crocevia energetico, spazio politico fragile e decisivo. Ed è proprio da qui, da Palermo, che ci si ritrova per il terzo anno consecutivo a costruire una nuova.🔗 Leggi su Palermotoday.it

Palermo capitale del clima: via alla nuova edizione di Earth day Med, il festival del clima del MediterraneoC’è un luogo, oggi più di altri, in cui le crisi globali si intrecciano e diventano visibili: è il Mediterraneo.

Al Teatro Garibaldi il Festival del Clima del Mediterraneo: dai panel alle passeggiate green, il programmaC’è un luogo, oggi più di altri, in cui le crisi globali si intrecciano e diventano visibili: è il Mediterraneo.