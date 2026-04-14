Al Teatro Garibaldi il Festival del Clima del Mediterraneo | dai panel alle passeggiate green il programma
Al Teatro Garibaldi si svolge il Festival del Clima del Mediterraneo, dedicato alle questioni ambientali della regione. Il programma include panel di approfondimento e passeggiate green, con iniziative rivolte a sensibilizzare sul tema dei cambiamenti climatici. L’evento si concentra sulle sfide legate alle crisi ambientali che interessano il Mediterraneo, un’area dove le problematiche climatiche sono particolarmente evidenti. L’organizzazione ha annunciato incontri e attività per tutta la durata del festival.
C’è un luogo, oggi più di altri, in cui le crisi globali si intrecciano e diventano visibili: è il Mediterraneo. Frontiera climatica, crocevia energetico, spazio politico fragile e decisivo. Ed è proprio da qui, da Palermo, che ci si ritrova per il terzo anno consecutivo a costruire una nuova.🔗 Leggi su Palermotoday.it
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