E45 lavori allo svincolo di Mercato Saraceno | previste chiusure notturne Tutte le informazioni
L’Anas ha annunciato la ripresa dei lavori di ricostruzione dello svincolo di Mercato Saraceno sulla strada E45, interrotti a causa dell’alluvione. Sono previste chiusure notturne, secondo il programma in atto per la riqualificazione dell’area. La ripresa dei lavori fa parte di un piano di interventi in corso per il ripristino delle strutture danneggiate dall’evento naturale.
In continuità con il piano di riqualificazione attivo per la E45, Anas ha programmato la ripresa dei lavori di ricostruzione post-alluvione dello svincolo di Mercato Saraceno. Per l’esecuzione degli interventi si rendono necessarie regolamentazioni del traffico, finalizzate a garantire la. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
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