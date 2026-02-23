Scossa di terremoto nel Torinese con ipocentro vicino a Coazze non è stata avvertita dalla popolazione

Una scossa di terremoto di magnitudo 1.3 si è verificata nel Torinese, con causa un movimento tettonico sottosuolo vicino a Coazze. I sismografi dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia hanno rilevato il fenomeno venerdì sera, ma la popolazione non ha avvertito alcuna vibrazione. L'ipocentro si trova a circa un chilometro a sud-ovest dell’abitato, in una zona montuosa poco popolata. La terra ha tremato senza causare danni o panico tra i residenti.

Una scossa di terremoto di magnitudo 1.3 è stata registrata dai sismografi dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia nella serata di venerdì 20 febbraio 2026 con ipocentro a un chilometro a sud-ovest dell'abitato di Coazze, in un'area montuosa. Non è stata avvertita dalla popolazione, anche per la profondità, che è stata di 16 chilometri. Al momento resta un fenomeno da lasciare alle statistiche. I comuni più popolosi nel raggio di dieci chilometri sono Giaveno e Avigliana, rispettivamente con 16mila e 12mila abitanti. TorinoToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

