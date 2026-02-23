Scossa di terremoto nel Torinese con ipocentro vicino a Coazze non è stata avvertita dalla popolazione

Una scossa di terremoto di magnitudo 1.3 si è verificata nel Torinese, con causa un movimento tettonico sottosuolo vicino a Coazze. I sismografi dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia hanno rilevato il fenomeno venerdì sera, ma la popolazione non ha avvertito alcuna vibrazione. L'ipocentro si trova a circa un chilometro a sud-ovest dell’abitato, in una zona montuosa poco popolata. La terra ha tremato senza causare danni o panico tra i residenti.

Una scossa di terremoto di magnitudo 1.3 è stata registrata dai sismografi dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia nella serata di venerdì 20 febbraio 2026 con ipocentro a un chilometro a sud-ovest dell'abitato di Coazze, in un'area montuosa. Non è stata avvertita dalla popolazione, anche per la profondità, che è stata di 16 chilometri. Al momento resta un fenomeno da lasciare alle statistiche. I comuni più popolosi nel raggio di dieci chilometri sono Giaveno e Avigliana, rispettivamente con 16mila e 12mila abitanti. TorinoToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Leggi anche: Scossa di terremoto nel Torinese con ipocentro vicino a Claviere, non è stata avvertita dalla popolazione

Leggi anche: Scossa di terremoto nel Torinese con ipoecentro vicino a Rueglio, è stata avvertita chiaramente dalla popolazione: "Un forte boato"

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Terremoto in Campania: scossa di magnitudo 4.5 a Montecorice, nel salernitano; Sciame sismico in mezzo al mare, sei scosse di terremoto nella notte tra Ustica e le Eolie; Terremoto in Campania, scossa di magnitudo 4.5 nella notte a Montecorice nel Salernitano; Trema la terra nel salernitano: scossa nella notte nel Cilento.

Terremoto nel Napoletano: forte boato seguito da scossa, epicentro in mare.Nella notte del 22 febbraio 2026, una scossa di terremoto è stata registrata dai sismografi dell’Istituto Nazionale Geofisica e Vulcanologia (INGV) presso l’Osservatorio Vesuviano. L’epicentro del ... napolipiu.com

Terremoto di magnitudo 3.2 nel Palermitano: epicentro nell'area delle MadonieLa scossa di magnitudo 3.2 è stata registrata intorno alle 22 di ieri a circa tre chilometri a sud-est di San Mauro Castelverde, borgo montano della provincia di Palermo situato tra Madonie e Nebrodi, ... meteo.it

# **Il terremoto di Bussana Vecchia** Mercoledì 23 Febbraio 1887 una violenta scossa di terremoto colpì l’ entroterra sanremese, danneggiando gravemente l’ abitato di Bussana. superstiti, dopo aver vissuto per anni in abitazioni di fortuna, abbandonarono il - facebook.com facebook

Nella notte avvertita una lieve scossa di terremoto di magnitudo 2.3 in area flegrea. Epicentro nei Campi Flegrei, ipocentro a 4 km di profondità. Dati INGV. x.com