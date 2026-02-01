Violento terremoto poco fa la scossa avvertita nel cuore della città

Questa mattina un terremoto di magnitudo 5.5 ha scosso l’arcipelago di Tonga. La terra ha tremato forte e la gente si è spaventata, soprattutto nel cuore della città. Finora non ci sono notizie di danni gravi, ma molte persone sono scese in strada per sicurezza. Le autorità stanno monitorando la situazione e invitano alla calma.

Una scossa di terremoto di magnitudo 5.5 ha colpito nella mattinata di oggi, domenica 1 febbraio 2026, l'arcipelago di Tonga, nell'Oceano Pacifico. Il sisma è stato registrato il 1° febbraio alle 9:59 ora locale, le 21:59 del 31 gennaio in Italia, con epicentro nei pressi di Nuku'alofa, città capitale di Tonga, nella zona di Kolofo'ou, sull'isola principale di Tongatapu, dove è stata percepita come molto forte. Secondo le prime rilevazioni, il terremoto si è verificato a una profondità superficiale di circa 26 chilometri, un fattore che può aumentare la percezione della scossa in superficie. Dati ancora provvisori, possibili revisioni.

