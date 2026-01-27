Questa sera Bianca Berlinguer conduce un nuovo episodio di È Sempre Cartabianca, il talk di approfondimento in onda su Rete 4. Tra gli ospiti, sarà presente anche Costantino Vitagliano. L’appuntamento offre analisi e approfondimenti sui temi di attualità, con un confronto diretto tra ospiti e conduttrice. La trasmissione si inserisce nel palinsesto serale del canale, offrendo uno spazio di riflessione e discussione.

Bianca Berlinguer torna questa sera, martedì 27 gennaio, con un nuovo appuntamento di È Sempre Cartabianca, il talk di approfondimento della prima serata di Rete 4. Anticipazioni e ospiti del 27 gennaio 2026. Nella puntata ampio spazio sarà dedicato a un reportage da Minneapolis girato nelle ore immediatamente precedenti e successive all’omicidio di Alex Pretti, infermiere di 37 anni ucciso da un agente federale dell’ICE. Un episodio che ha scatenato proteste e altissima tensione negli Stati Uniti. A seguire, si tornerà a parlare della tragedia a Crans-Montana e delle polemiche per la scarcerazione del proprietario de Le Constellation, Jacques Moretti, grazie al pagamento di una cauzione da parte di un amico che ha chiesto di restare anonimo. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - È Sempre Cartabianca, Costantino Vitagliano tra gli ospiti

Stasera, martedì 23 dicembre, torna È Sempre Cartabianca, il talk di approfondimento condotto da Bianca Berlinguer su Rete 4.

“Le iniezioni mi fanno sentire una donna incinta, ho la nausea, l’amaro che mi sale, metto la borsa d’acqua calda sulla pancia”. Costantino Vitagliano ha raccontato come sta affrontando la malattia autoimmune di cui ha scoperto di soffrire del 2024. L’ex tronist - facebook.com facebook