È Sempre Cartabianca Costantino Vitagliano tra gli ospiti

Da davidemaggio.it 27 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa sera Bianca Berlinguer conduce un nuovo episodio di È Sempre Cartabianca, il talk di approfondimento in onda su Rete 4. Tra gli ospiti, sarà presente anche Costantino Vitagliano. L’appuntamento offre analisi e approfondimenti sui temi di attualità, con un confronto diretto tra ospiti e conduttrice. La trasmissione si inserisce nel palinsesto serale del canale, offrendo uno spazio di riflessione e discussione.

Bianca Berlinguer torna questa sera, martedì 27 gennaio, con un nuovo appuntamento di È Sempre Cartabianca, il talk di approfondimento della prima serata di Rete 4. Anticipazioni e ospiti del 27 gennaio 2026. Nella puntata ampio spazio sarà dedicato a un reportage da Minneapolis girato nelle ore immediatamente precedenti e successive all’omicidio di Alex Pretti, infermiere di 37 anni ucciso da un agente federale dell’ICE. Un episodio che ha scatenato proteste e altissima tensione negli Stati Uniti. A seguire, si tornerà a parlare della tragedia a Crans-Montana e delle polemiche per la scarcerazione del proprietario de Le Constellation, Jacques Moretti, grazie al pagamento di una cauzione da parte di un amico che ha chiesto di restare anonimo. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

200 sempre cartabianca costantino vitagliano tra gli ospiti

© Davidemaggio.it - È Sempre Cartabianca, Costantino Vitagliano tra gli ospiti

Approfondimenti su Cartabianca

È Sempre Cartabianca: Del Debbio, Giordano e Sommi tra gli ospiti

È Sempre Cartabianca chiude l’anno con Cazzullo, Scanzi e Facchinetti tra gli ospiti

Stasera, martedì 23 dicembre, torna È Sempre Cartabianca, il talk di approfondimento condotto da Bianca Berlinguer su Rete 4.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Cartabianca

Argomenti discussi: È sempre Cartabianca, ospiti e anticipazioni della puntata di stasera 20 gennaio: dazi di Donald Trump, tragedia di Crans-Montana e il nuovo pacchetto sicurezza.

È sempre Cartabianca, anticipazioni della puntata di stasera 27 gennaio: un reportage sull'omicidio di Alex Pretti a Minneapolis e le polemiche per la scarcerazione di Jacques ...Nuovo appuntamento con il programma di approfondimento condotto da Bianca Berlinguer, in onda alle 21:25 su Rete 4 ... corrieredellumbria.it

è sempre cartabianca costantinoÈ sempre Cartabianca, ospiti: un reportage da Minneapolis per documentare le violenze dell'ICEÈ sempre Cartabianca torna con un nuovo appuntamento come ogni martedì. Il programma condotto da Bianca Berlinguer andrà in onda alle 21:25 su Rete 4 e tratterà diversi temi. Ampio spazio sarà dedicat ... affaritaliani.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.