È Sempre Cartabianca Giancarlo Magalli e ancora Costantino Vitagliano tra gli ospiti

Questa sera Bianca Berlinguer torna a condurre È Sempre Cartabianca su Rete 4. Tra gli ospiti, ci sono Giancarlo Magalli e Costantino Vitagliano. La conduttrice affronta temi di attualità e invita personaggi noti per commentare fatti recenti. La puntata promette discussioni dirette e senza fronzoli.

Bianca Berlinguer torna questa sera, martedì 10 febbraio, con un nuovo appuntamento di È Sempre Cartabianca, il talk d’attualità della prima serata di Rete 4. Anticipazioni e ospiti del 10 febbraio 2026. Nella puntata, ampio spazio sarà dedicato allo scontro politico sul pacchetto sicurezza voluto dal Governo: dopo i fatti di Torino, c’è chi sostiene che le nuove norme siano necessarie, evocando gli anni di piombo, mentre altri ritengono che questo paragone non sia appropriato. A seguire, un approfondimento economico sul dato allarmante delle famiglie italiane in povertà o a rischio impoverimento, che si attesta intorno al 20%. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

Questa sera Bianca Berlinguer conduce un nuovo episodio di È Sempre Cartabianca, il talk di approfondimento in onda su Rete 4.

