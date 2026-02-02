È deceduta Maria Rita Parsi, una delle figure più note nel campo della tutela dei minori in Italia e all’estero. La psicologa e psicoterapeuta aveva 78 anni e per decenni si è impegnata a proteggere i diritti di bambini e adolescenti. La sua scomparsa rappresenta una perdita importante per chi lavora nel settore e per molte famiglie che hanno trovato in lei un punto di riferimento.

Addio a Maria Rita Parsi, psicologa e psicoterapeuta di fama internazionale, punto di riferimento in Italia e all'estero per la tutela dell'infanzia e dell'adolescenza: è morta all'età di 78 anni. La sua vita è stata un instancabile impegno a favore dei più piccoli, intrecciando l'attività clinica con quella istituzionale, la ricerca scientifica con la scrittura divulgativa, e la formazione con la sensibilizzazione sociale. Chi era Nata a Roma il 5 agosto 1947, Maria Rita Parsi ha dedicato l'intera esistenza allo studio e alla difesa dei diritti dei bambini. Dopo una lunga carriera come docente, psicopedagogista e psicoterapeuta, nel 1986 si cimentò anche nella sceneggiatura televisiva, collaborando alla serie «Professione vacanze», il cui protagonista, Jerry Calà, era stato in precedenza suo paziente. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Maria Rita Parsi è morta, era la voce storica nella tutela dei diritti dei minori: ?la psicoterapeuta e psicologa aveva 78 anni

Approfondimenti su Maria Rita Parsi

È morta Maria Rita Parsi, la psicologa e psicoterapeuta che per anni si è dedicata alla tutela dei diritti dei minori.

Maria Rita Parsi è venuta a mancare a 78 anni.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Maria Rita Parsi

Argomenti discussi: Degrado città e periferie, audizione Parsi; Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie; Rai 1, a Check-up l'impatto del tempo sulla salute; Diretta – Audizione Parsi.

Maria Rita Parsi è morta a 78 anni. Addio alla psicoterapeuta paladina dei diritti dei minoriÈ morta a 78 anni Maria Rita Parsi, psicologa e psicoterapeuta tra le figure più autorevoli in Italia nel campo della tutela dell’infanzia e dell’adolescenza. La sua attività professionale si è svilup ... msn.com

Maria Rita Parsi è morta, era la voce storica nella tutela dei diritti dei minori: la psicoterapeuta e psicologa aveva 78 anniAddio a Maria Rita Parsi, psicologa e psicoterapeuta di fama internazionale, punto di riferimento in Italia e all'estero per la tutela dell'infanzia e dell'adolescenza: è ... ilmessaggero.it

ADDIO A MARIA RITA PARSI Se ne va in punta di piedi con la dolcezza che aveva caratterizzato tutta la sua vita. Ferma sulle sue idee e sempre combattiva rimaneva comunque sempre gentile e rispettosa nei confronti del prossimo. Nel 2003 aveva collaborat - facebook.com facebook

Lutto Contessa Maria Rita x.com