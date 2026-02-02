È morta Maria Rita Parsi voce storica nella tutela dei diritti dei minori | la psicoterapeuta e psicologa aveva 78 anni

È morta Maria Rita Parsi, la psicologa e psicoterapeuta che per anni si è dedicata alla tutela dei diritti dei minori. Aveva 78 anni ed è scomparsa questa notte. La sua voce, riconosciuta in tutto il paese, ha sempre combattuto per proteggere bambini e adolescenti, lasciando un segno forte nel campo della psicologia e della tutela dell’infanzia.

Si è spenta a 78 anni Maria Rita Parsi, psicologa e psicoterapeuta tra le figure più autorevoli in Italia nella difesa dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. Il suo nome è stato per decenni legato a un lavoro costante e strutturato a fianco delle istituzioni, nazionali e internazionali, chiamate a vigilare sulla condizione dei minori. Il suo percorso professionale ha attraversato ambiti diversi ma convergenti: attività clinica, ricerca, produzione editoriale e impegno pubblico. Al centro, sempre, la tutela dei bambini e degli adolescenti, considerata non solo una responsabilità sociale ma un dovere civile. 🔗 Leggi su Leggo.it

Presentazione del libro La Scuola al tempo del Virtuale di Maria Rita Parsi (28.01.2026)

