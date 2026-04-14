Un grave lutto ha coinvolto il mondo del calcio italiano, con l’annuncio della scomparsa della moglie di un ex calciatore noto. La donna, sempre mantenuta lontana dai riflettori, è deceduta recentemente. La notizia è stata comunicata dal marito, che ha espresso il suo dolore pubblicamente. La vittima era una figura molto vicina al calciatore, la cui vita privata rimaneva riservata.

Un dolore profondo scuote il calcio italiano e tocca da vicino uno dei suoi volti più amati. Bruno Giordano ha annunciato la morte della moglie Susanna, una presenza rimasta sempre lontana dai riflettori ma centrale nella sua vita. La notizia ha fatto rapidamente il giro dei social e ha raccolto messaggi di cordoglio da tifosi e appassionati che, negli anni, hanno seguito la carriera dell’ex attaccante tra Lazio, Napoli e Nazionale italiana. Un annuncio affidato ai social. A comunicare la scomparsa è stata la famiglia, con parole sobrie e cariche di emozione. Un messaggio che restituisce l’immagine di un legame forte, costruito nel tempo, e di una donna descritta come punto fermo nella quotidianità di chi le stava accanto.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “È morta”. Gravissimo lutto in famiglia per l’ex calciatore

Gravissimo lutto per l’ex calciatore dell’Inter: morta la figlia, aveva solo 24 anni

Gravissimo lutto per l’ex calciatore: è morta la moglieUn lutto colpisce il mondo del calcio italiano e, in particolare, una delle sue figure più amate.

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