È in coma L’annuncio choc sull’attrice | trovata priva di sensi in palestra

Nelle ultime ore si è diffusa la notizia che un’attrice è stata trovata priva di sensi in una palestra della capitale francese. È stata immediatamente trasportata in ospedale e le sue condizioni sono state giudicate molto gravi. La notizia ha suscitato grande preoccupazione tra colleghi e fan, mentre le autorità stanno conducendo accertamenti per chiarire le cause dell’accaduto.

Momenti di paura e grande apprensione scuotono il mondo del cinema francese, dopo quanto accaduto nelle scorse ore all’interno di un noto complesso sportivo della capitale. Una vicenda improvvisa, che ha lasciato senza parole chi si trovava sul posto e che ha rapidamente attirato l’attenzione dei media e del pubblico. >> Insieme a vedere Sinner e il gossip impazzisce: cosa si scopre sui due super vip Secondo le prime ricostruzioni, una attrice di 57 anni sarebbe stata colta da un malore mentre si allenava in una piscina di una palestra. La donna stava svolgendo alcuni esercizi con pinne e tavoletta, quando all’improvviso avrebbe perso i sensi, rimanendo sott’acqua per diversi minuti senza che inizialmente nessuno si rendesse conto della gravità della situazione.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it Nadia Farès è in coma, l’attrice francese trovata priva di sensi in una piscina di ParigiL'attrice de "I fiumi di porpora", 57 anni, è stata trovata priva di sensi sul fondo di una piscina parigina l'11 aprile. 16enne trovata priva di sensi per strada dopo aver consumato alcol in un bar a Seregno, chiuso il localeÈ stata disposta la chiusura per otto giorni di un esercizio a Seregno, dopo che una minore è stata soccorsa in stato di intossicazione da alcol.