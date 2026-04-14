Recentemente si è diffusa la notizia di una possibile rottura tra il noto influencer e il suo partner. I due, che avevano mantenuto un profilo discreto nonostante la loro notorietà, non sono più stati visti insieme pubblicamente e alcune fonti hanno confermato la fine della loro relazione. Al momento, non ci sono dichiarazioni ufficiali da parte di entrambe le parti.

Sembra che Tommaso Zorzi e Alex Di Giorgio, una delle coppie più chiacchierate e allo stesso tempo discrete degli ultimi mesi, abbiano interrotto la loro relazione. La notizia, che negli ultimi giorni sta facendo il giro del web, racconta di una rottura maturata lontano dalle telecamere, fedele a quello stile sottovoce che ha caratterizzato il loro legame fin dal primo giorno. Secondo quanto riportato dal settimanale Chi, che per primo aveva documentato la nascita del loro amore, la storia tra l’influencer milanese e l’ex nuotatore olimpico sarebbe giunta al capolinea. La storia d’amore con Tommaso Zorzi è salita alla ribalta a inizio settembre del 2025, quando il settimanale ha pubblicato le foto della coppia durante una fuga romantica a Pantelleria.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - È finita tra Tommaso Zorzi e il fidanzato Alex Di Giorgio?

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