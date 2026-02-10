Tommaso Zorzi ha fatto coming out in tv, parlando apertamente del suo nuovo amore. Durante la trasmissione

Ospite a La volta buona, Zorzi ricorda Patrizia De Blanck e conferma la relazione con l'ex nuotatore olimpico e attivista LGBTQIA+ Durante l'intervista, Tommaso Zorzi ha voluto dedicare un pensiero affettuoso a Patrizia De Blanck, scomparsa di recente, con cui aveva condiviso l'esperienza nella Casa del Grande Fratello Vip.

© Lawebstar.it - “Sono innamorato di un bono!”: Tommaso Zorzi parla per la prima volta in tv del fidanzato Alex Di Giorgio

Approfondimenti su Tommaso Zorzi

Questa estate si sono mostrati insieme a Pantelleria, e ora la loro relazione è ufficiale.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Tommaso Zorzi

Tommaso Zorzi ospite a La volta buona ricorda Patrizia De Blanck e parla della sua relazione con Alex Di Giorgio: chi è l’ex nuotatore olimpico oggi attivista LGBTQIA+ - facebook.com facebook