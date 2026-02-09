Chi è Alex Di Giorgio il nuovo fidanzato di Tommaso Zorzi

Questa estate si sono mostrati insieme a Pantelleria, e ora la loro relazione è ufficiale. Tommaso Zorzi e Alex Di Giorgio sono stati paparazzati mentre trascorrevano del tempo in compagnia dell’altro. La loro storia d’amore sembra andare avanti senza nascondersi, e i fan attendono di scoprire come evolverà.

Alex Di Giorgio è il nuovo fidanzato di Tommaso Zorz i, relazione confermata quest’estate dopo che era stato paparazzato in sua compagnia, durante una fuga d’amore a Pantelleria. È un nuotatore professionista con una lunga carriera alle spalle: ha rappresentato l’Italia in due edizioni dei Giochi Olimpici ed è specializzato nello stile libero. Classe 1990 e originario di Roma, in passato è entrato nel mondo del piccolo schermo: dopo la partecipazione sfumata al GF Vip, nel 2021, è stato un concorrente di Ballando con le stelle. La storia d’amore con Tommaso Zorzi è salita alla ribalta a inizio settembre, quando il settimanale Chi ha pubblicato le foto della coppia durante una fuga romantica a Pantelleria. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

Tommaso Zorzi sorprende con un'idea innovativa per le festività: due alberi di Natale nel salotto.

Tommaso Zorzi e Alex Di Giorgio: amore segreto svelato dalle foto

Argomenti discussi: Chi è Alex Manna autore dell'omicidio di Zoe Trinchero uccisa a Nizza Monferrato, Possessivo e ossessivo; Chi è Alex Manna, il tentativo di depistaggio prima di confessare l'omicidio: Ci ha aggrediti, io sono riuscito a scappare, ma non so cosa sia successo a Zoe; Chi è Alex Manna, l’assassino reo confesso di Zoe Trinchero, la ex: Ossessivo, non potevo parlare né uscire; I pugni, poi il depistaggio. Chi è Alex Manna: Così ho lasciato cadere Zoe nel canale.

I pugni, poi il depistaggio. Chi è Alex Manna: Così ho lasciato cadere Zoe nel canaleLa versione del 19enne arrestato per l’omicidio di Zoe Trinchero: Le ho dato un pugno, ma non l’ho spinta giù nel canale. L’ex fidanzata: Con me era possessivo ... ilgiornale.it

Chi è Alex Manna autore dell'omicidio di Zoe Trinchero uccisa a Nizza Monferrato, Possessivo e ossessivoParla l'ex fidanzata di Alex Manna, reo confesso del femminicidio di Zoe Trinchero: Lui era ossessivo e possessivo, la verità sul killer ... virgilio.it

Alla cerimonia di Milano Cortina 2026 il trucco linguistico svelato da Tommaso Zorzi diventa virale facebook