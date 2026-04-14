Nelle nazioni del Golfo, ottenere immagini dei danni causati da recenti eventi si è rivelato complicato. Nel frattempo, numerosi individui sono stati fermati dalle autorità perché avevano condiviso fotografie di quei danni sui social media. Le forze di polizia hanno dichiarato che queste azioni sono state considerate una violazione delle leggi locali. La situazione ha portato a un aumento delle misure di controllo sull’attività online nella regione.

Sono state arrestate centinaia di persone che le hanno diffuse online: c'è una ragione di sicurezza, e una di propaganda Da quando è iniziata la guerra in Medio Oriente le monarchie arabe del Golfo sono diventate molto attente a ciò che viene pubblicato online. È una cosa comune in tempo di guerra ma questi governi, già illiberali, stanno controllando tutto quello che viene diffuso con metodi repressivi che limitano anche la libertà di stampa. Centinaia di persone sono state arrestate per aver fatto circolare immagini o video che, a giudizio delle autorità, mettevano a rischio la sicurezza nazionale. Non abbiamo dati completi, ma sappiamo per esempio che nel primo mese di guerra il Qatar ha arrestato 313 persone con l’accusa di aver pubblicato immagini che potevano generare disinformazione o allarmismo.🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - È difficile avere foto dei danni nei paesi del Golfo

Perché l’Iran attacca obiettivi civili nei paesi del GolfoÈ una cosa insolita e non c'è una sola ragione: c'entrano tra le altre cose i turisti internazionali e la volontà di allargare la guerra La risposta...

Oltre 7mila turisti italiani ancora nei Paesi del GolfoSabato 28 febbraio Stati Uniti e Israele hanno lanciato un attacco preventivo contro l'Iran con l'intento dichiarato di far cadere il regime e...

Trump: 'NO PANIC'. El Plan Secreto de 15 Días que Paralizó a Irán

Pechino condanna il blocco statunitense dei porti iraniani nel Golfo Persico e nel Golfo dell'Oman, definendolo "pericoloso e irresponsabile" - facebook.com facebook

Guerra del Golfo, è nata una stella alla tv araba. Ed è iraniana x.com