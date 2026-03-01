Perché l’Iran attacca obiettivi civili nei paesi del Golfo

L’Iran ha attaccato obiettivi civili nei paesi del Golfo, suscitando preoccupazioni nella regione. Questi attacchi hanno coinvolto infrastrutture e strutture non militari, senza che siano stati forniti dettagli ufficiali sulle motivazioni. Tra le vittime ci sono anche civili e turisti, e le azioni sono state condotte in modo che colpiscono aree abitate e frequentate.

È una cosa insolita e non c'è una sola ragione: c'entrano tra le altre cose i turisti internazionali e la volontà di allargare la guerra La risposta dell’Iran agli attacchi di Stati Uniti e Israele è stata una serie di lanci di missili e droni: verso Israele, verso le basi statunitensi ospitate nei paesi dell’area mediorientale, ma anche verso obiettivi civili dei paesi del Golfo Persico. Sono stati colpiti hotel, centri commerciali, aeroporti, porti. Una novità e uno sviluppo inaspettato per certi versi, anche perché con alcuni di loro, come Oman e Qatar, l’Iran aveva rapporti buoni e di reciproca collaborazione. Gli attacchi hanno finito col compattare i paesi arabi contro l’Iran (che non è un paese arabo, ma persiano), con conseguenze che sono difficilmente prevedibili. 🔗 Leggi su Ilpost.it

