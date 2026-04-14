È arrivata Baby Botanica | Carlotta Perego di Cucina Botanica è mamma

Carlotta Perego, nota per il suo lavoro in Cucina Botanica, e il suo compagno, Simone Secchi, hanno annunciato attraverso i loro profili Instagram di essere diventati genitori. La coppia ha condiviso una foto in cui mostrano il loro bambino, scrivendo un breve messaggio di gioia. La notizia ha suscitato l'interesse di molti follower e fan, che hanno espresso solidarietà e auguri sui social.

Carlotta Perego e il compagno Simone Secchi sono diventati genitori; ad annunciarlo la coppia, attraverso un dolcissimo post pubblicato sui rispettivi profili Instagram. La food creator monzese founder del progetto digitale Cucina Botanica, fondato nel 2018, aveva annunciato la gravidanza lo scorso novembre, aggiornando poi l’oltre un milione di follower nel corso della gravidanza; Perego, classe 1993, ha dato alla luce una bambina, di cui si ignora ancora il nome. News Carly Rae Jepsen è diventata mamma: il divertente scatto per annunciare la nascita su Instagram Primo bebè per la 40enne cantante canadese, che pubblica un simpatico scatto nelle storie Instagram.🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it © Gravidanzaonline.it - È arrivata “Baby Botanica”: Carlotta Perego di Cucina Botanica è mamma Cucina Botanica è mamma, gli auguri di Antonella Clerici a Carlotta PeregoUna bellissima notizia per i fan di Cucina Botanica: la food influencer, nota sui social per le sue ricette vegetali, è diventata mamma per la prima... Leggi anche: Corso di botanica e autoproduzione