Il corso di botanica e autoproduzione è stato organizzato dal Gruppo Micologico Naturalistico Culturale Monselicese APS per insegnare a riconoscere le erbe spontanee e preparare prodotti naturali. La causa principale è la crescente richiesta di metodi sostenibili e salutari per l’autoproduzione. I partecipanti scopriranno tecniche pratiche e si eserciteranno nel raccogliere e trasformare piante selvatiche. Il corso si svolge a Monselice e prevede sessioni gratuite aperte a tutti gli interessati.

Il Gruppo Micologico Naturalistico Culturale Monselicese APS organizza un corso gratuito dedicato alla conoscenza delle erbe spontanee e all'autoproduzione naturale. Un percorso in cinque serate per riscoprire antiche tradizioni, imparare a riconoscere le piante commestibili e salutari e realizzare preparati naturali come oleoliti, unguenti e burrocacao. I prodotti realizzati durante le serate di autoproduzione verranno consegnati ai partecipanti.