Dughiero | Al Portello aule studio e spazi comuni al posto dei chioschi

Il direttore del Dipartimento di Ingegneria Industriale dell’Università di Padova ha annunciato che nel quartiere Portello verranno sostituiti i chioschi con aule studio e spazi comuni. La decisione mira a migliorare le aree dedicate allo studio e alla socializzazione degli studenti, lasciando da parte le attività legate alla movida. La proposta è stata comunicata in un’intervista ufficiale, senza ulteriori dettagli sui tempi o sui costi dell’intervento.