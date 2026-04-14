Dughiero | Al Portello aule studio e spazi comuni al posto dei chioschi
Il direttore del Dipartimento di Ingegneria Industriale dell’Università di Padova ha annunciato che nel quartiere Portello verranno sostituiti i chioschi con aule studio e spazi comuni. La decisione mira a migliorare le aree dedicate allo studio e alla socializzazione degli studenti, lasciando da parte le attività legate alla movida. La proposta è stata comunicata in un’intervista ufficiale, senza ulteriori dettagli sui tempi o sui costi dell’intervento.
Secondo Fabrizio Dughiero, direttore del Dipartimento di Ingegneria Industriale dell'Università di Padova, la città del Santo non ha solo bisogno di movida. Il riferimento è all’area dei chioschi dei Navigli, lungo il Piovego, tra le più frequentate dagli studenti e riaperta lo scorso 18 marzo.🔗 Leggi su Padovaoggi.it
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