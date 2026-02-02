Istituto Marina di Cerveteri la battaglia delle aule | A rischio gli spazi dei nostri figli

La scuola dell’Istituto Marina di Cerveteri è di nuovo sotto i riflettori. Gli studenti rischiano di perdere spazi importanti, e le famiglie sono sul piede di guerra. La questione è diventata un vero e proprio caso, con le proteste che aumentano di ora in ora. La dirigente scolastica ha cercato di calmare gli animi, ma ancora non si vede una soluzione concreta. La tensione tra genitori, insegnanti e amministrazione resta alta, mentre le aule continuano a essere al centro di una battaglia che coinvolge tutto il quartiere.

Cerveteri, 2 febbraio 2026 – Non si placano le polemiche per la vicenda scolastica a Cerveteri e così dopo la nota emanata dal dirigente scolastico dell’ I.C. Salvo D’ Acquisto il Dott. La Rocca, dove si riportava la mancanza di compartecipazione tra istituto comprensivo ed amministrazione, è la volta dei genitori dell’ Istituto Comprensivo Marina di Cerveteri. Il gruppo genitori ha contattato il nostro giornale per far sentire la propria voce e presentare le loro istanze. Prima di riportare il comunicato teniamo a precisare che, come gruppo, si è espressa la ferma volontà di difendere la propria identità di comunità e non alimentare una sterile polemica.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Istituto Marina di Cerveteri, la battaglia delle aule: A rischio gli spazi dei nostri figliI genitori temono la perdita di aule e laboratori strategici per l'offerta formativa. La lettera della presidente del Consiglio d'Istituto Silvia Ticchiarelli

