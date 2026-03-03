Iran raid colpisce scuola a Minab | i funerali delle vittime trasmessi dalla tv di Stato

In Iran, martedì si sono svolti funerali di massa per le 165 vittime di un attacco aereo avvenuto sabato in una scuola femminile nella città di Minab. I media di Stato hanno trasmesso in diretta la cerimonia, che ha riunito numerose persone per ricordare le persone morte nell’attacco. L’evento ha suscitato grande attenzione pubblica nel paese.

Una cerimonia funebre di massa si è svolta martedì in Iran per le 165 persone uccise, secondo quanto riferito dai media iraniani, in un attacco aereo che ha colpito sabato una scuola femminile nella città meridionale di Minab. La televisione di Stato iraniana ha mostrato migliaia di persone in strada: molti uomini sventolavano bandiere della Repubblica Islamica, separati dalle donne avvolte in chador neri e un corteo funebre con molte bare trasportate su un camion. I media statali iraniani hanno riferito che la scuola è stata colpita sabato da un attacco aereo che ha causato la morte di almeno 165 persone e il ferimento di altre decine. Il portavoce del Comando Centrale degli Stati Uniti, il capitano Tim Hawkins, ha dichiarato di essere a conoscenza delle notizie relative all’attacco e che i funzionari stanno indagando. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Iran sotto assedio, dopo l'attacco alla scuola femminile a Minab sale a 148 il numero delle vittimeÈ salito a 148 il bilancio dei morti nell’attacco israeliano contro una scuola primaria femminile nella città iraniana di Minab.

Raid Usa-Israele contro Iran, Teheran: “Colpita una scuola femminile a Minab, 40 morti”È salito ad almeno 40 il numero delle vittime dell’attacco condotto da Stati Uniti d’America e Israele nel sud dell’Iran.

