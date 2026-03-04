Calcio Coppa di Terza Oggi finalissima tra Monticchiello e Quercegrossa

Oggi si gioca la finalissima della Coppa Provinciale di terza categoria tra Monticchiello e Quercegrossa. Le due squadre si sfidano sul campo per aggiudicarsi il trofeo in una partita che promette emozioni e confronti serrati. La sfida si svolge questa sera, attirando l’attenzione di tifosi e appassionati della zona. La partita rappresenta l’ultimo atto di un torneo molto seguito.

Grande attesa per la finalissima della Coppa Provinciale di terza categoria in programma stasera alle 20,30 a Monteroni: si troveranno di fronte Monticchiello e Quercegrossa, due squadre che, a poche partite dalla fine, sono capoliste nei rispettivi gironi, con serie possibilità di fare il gran salto in seconda categoria. Ma questa è un'altra storia: stasera si assegna un trofeo di grande prestigio e tutte le attenzioni si concentrano su questo incertissimo match. Inutile cercare un ipotetico favorito: saranno quasi sicuramente gli episodi a decidere la sfida. I mister Guido Gualtieri per il Quercegrossa e Razvan Cocar per il Monticchiello...