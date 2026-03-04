Calcio Coppa di Terza Oggi finalissima tra Monticchiello e Quercegrossa

Da sport.quotidiano.net 4 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi si gioca la finalissima della Coppa Provinciale di terza categoria tra Monticchiello e Quercegrossa. Le due squadre si sfidano sul campo per aggiudicarsi il trofeo in una partita che promette emozioni e confronti serrati. La sfida si svolge questa sera, attirando l’attenzione di tifosi e appassionati della zona. La partita rappresenta l’ultimo atto di un torneo molto seguito.

Grande attesa per la finalissima della Coppa Provinciale di terza categoria in programma stasera alle 20,30 a Monteroni: si troveranno di fronte Monticchiello e Quercegrossa, due squadre che, a poche partite dalla fine, sono capoliste nei rispettivi gironi, con serie possibilità di fare il gran salto in seconda categoria. Ma questa è un’altra storia: stasera si assegna un trofeo di grande prestigio e tutte le attenzioni si concentrano su questo incertissimo match. Inutile cercare un ipotetico favorito: saranno quasi sicuramente gli episodi a decidere la sfida. I mister Guido Gualtieri per il Quercegrossa e Razvan Cocar per il Monticchiello... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

calcio coppa di terza oggi finalissima tra monticchiello e quercegrossa
© Sport.quotidiano.net - Calcio Coppa di Terza. Oggi finalissima tra Monticchiello e Quercegrossa

Calcio Coppa di Terza categoria. Sfida tra Quercegrossa e Monticchiello. Finalissima mercoledì 4 marzo a MonteroniE’ iniziato il conto alla rovescia per la tanto attesa finale di Coppa Terza Categoria, un evento che promette emozioni e tanti gol oltre alla...

Leggi anche: Calcio Terza categoria. Ancaiano e Meroni si frenano. Sangimignanese in fuga. Serre: poker servito! Impresa corsara del Quercegrossa

Altri aggiornamenti su Calcio Coppa di

Temi più discussi: Calcio. Terza Categoria: la Coppa a Pappiana; Il Barça sfiora la remuntada: batte 3-0 l'Atletico ma in finale di Coppa del Re ci va Simeone; Terza Categoria / Coppa Marche, tempo di semifinali: primo round Real Porto Senigallia-Giovane Offagna; Eccellenza - Coppa Italia: per il Nibbiano gara di andata in casa del Montecchio Gallo il 4 marzo.

calcio coppa di calcio coppa di terzaCalcio: Terza categoria. Stasera finale di Coppa a Capezzano. Sporting Forte contro San LorenzoIn campionato è stata la giornata delle stazzemesi: il Retignano fa suo il derby nel girone di Lucca, il Terrinca vince 2-0 nell’apuano. sport.quotidiano.net

calcio coppa di calcio coppa di terzaCalcio, Coppa di Seconda e Terza Categoria: Piobesi e Carrù Magliano Alpi in semifinaleGli albesi si impongono con un tennistico 6-3 sul San Chiaffredo, la squadra di Odasso la spunta ai rigori eliminando l'Olimpic Saluzzo ... cuneodice.it

Trova facilmente notizie e video collegati.