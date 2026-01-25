Conegliano si prende la rivincita | Savino del Bene sconfitta nella finalissima di Coppa Italia

Conegliano si impone nella finale di Coppa Italia, battendo Savino del Bene in una partita equilibrata e combattuta. La gara, più intensa di quanto suggerisca il punteggio, ha visto entrambe le squadre lottare fino all'ultimo punto. Un risultato che premia la solidità della formazione di Conegliano, interrompendo la corsa della squadra di Savino del Bene, che cercava di confermarsi campione e di ripetere il successo mondiale.

Torino, 25 gennaio 2026 – Sfuma sul più bello, con una finale molto più tirata e combattuta di quel che dice il risultato finale, il sogno della Savino del Bene di bissare il mondiale dello scorso 14 dicembre. All'Inalpi Arena di Torino è Conegliano ad aggiudicarsi la finale di Coppa Italia, lasciando Scandicci con l'amaro in bocca. Il tabellone dice 3-0, ma il computo dei parziali racconta di una gara estremamente in bilico (31-29, 26-24, 27-25). Conegliano si prende così la rivincita per la finale mondiale dello scorso 14 dicembre persa proprio contro le toscane. Prestazione da incorniciare per Gabi, che realizza 22 punti, due in più di Haak.

