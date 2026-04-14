Nel panorama musicale italiano, due figure rappresentano epoche diverse: una che ha fatto la storia del Festival di Sanremo e un’altra protagonista di un talent show televisivo. Dal palco dell’Ariston a quello di X Factor, il percorso di queste voci evidenzia come il modo di proporre la musica sia evoluto nel corso degli anni. Osservando questa transizione si nota come i metodi di diffusione e di successo siano cambiati nel tempo, portando a un rinnovamento continuo del settore.

Se proviamo a tracciare una linea immaginaria che unisca i mitici anni Novanta ai giorni nostri, ci accorgiamo di quanto il mondo della musica sia cambiato nel tempo. Anni fa le canzoni si costruivano piano piano nel silenzio degli studi di registrazione, era necessario un contratto con una casa discografica e si basava sul supporto di vinili e cd. Oggi i brani musicali li troviamo con facilità sulle piattaforme digitali, i nuovi artisti si fanno conoscere in rete con i loro video, raccogliendo visualizzazioni, utilizzano l’auto-tune per generi come il pop o il trap. Eppure, nonostante le tecnologie usate o le modalità per farsi conoscere siano molto diverse tra loro, l’emozione resta sempre la stessa ed è un po’ il filo rosso che collega i cantanti di ieri e quelli di oggi.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Due voci a confronto: dall’Ariston a X Factor

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Sanremo, la fuga dall’Ariston in tandem di Maria Antonietta e Colombre: chi sono i due artisti marchigiani – Il videoDopo la loro esibizione al Festival di Sanremo 2026, Maria Antonietta e Colombre hanno lasciato il palco del Teatro Ariston a bordo di un tandem.

DELIA | ‘Signor Tenente / Brucia la terra’ | Live 1 | X Factor 2025

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Il femminismo iraniano non nasce nel 2022. Ha radici lunghe decenni attraverso rivoluzioni, repressioni e piazze che tornano sempre a riempirsi. Ne ha parlato la Prof.ssa Shirin Zakeri, docente di Iran contemporaneo, durante l’evento Una Storia, Due Voci a x.com

SIcomunicazione Rosso. . A Boscoreale un bene sottratto alla camorra rinasce come simbolo di cultura e legalità. È stato inaugurato il Centro Giornalistico e Culturale dedicato a Peppino Impastato e Giancarlo Siani, due voci libere, spezzate dalla criminalità o facebook