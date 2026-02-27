Chi è davvero TonyPitony da X Factor al palco dell’Ariston con la maschera di Elvis

TonyPitony, noto artista italiano, ha iniziato la sua carriera partecipando a X Factor e ha successivamente calpestato il palco dell’Ariston indossando la maschera di Elvis. La sua personalità si caratterizza per un atteggiamento irriverente e provocatorio, che ha fatto discutere il pubblico e la critica. La sua figura suscita reazioni forti, tra chi lo apprezza e chi lo respinge, senza mezze misure.

Irriverente, provocatorio, divisivo. TonyPitony è uno di quegli artisti che non passano inosservati: o lo ami o lo detesti, ma difficilmente resti indifferente. Per questo motivo la sua presenza accanto a Ditonellapiaga nella serata delle cover del Festival di Sanremo 2026, sulle note di The Lady Is a Tramp, segna un momento simbolico: l’approdo di un fenomeno nato sul web al tempio più tradizionale della musica italiana. Ma chi è veramente questo artista? Dietro il nome d’arte si nasconde Ettore Ballarino, siciliano classe 1996. Ma TonyPitony è molto più di una semplice identità artistica: è un personaggio costruito con cura, un progetto teatrale prima ancora che musicale. 🔗 Leggi su Cultweb.it

