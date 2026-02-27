Sanremo la fuga dall’Ariston in tandem di Maria Antonietta e Colombre | chi sono i due artisti marchigiani – Il video

Durante l'ultima serata del Festival di Sanremo, due artisti delle Marche sono stati notati mentre lasciavano il teatro Ariston a bordo di un tandem. La loro uscita ha attirato l’attenzione tra il pubblico presente e chi seguiva l’evento da casa. Entrambi hanno partecipato alla manifestazione musicale con una performance che ha suscitato curiosità. La loro uscita ha fatto parlare di sé tra gli appassionati.

Dopo la loro esibizione al Festival di Sanremo 2026, Maria Antonietta e Colombre hanno lasciato il palco del Teatro Ariston a bordo di un tandem. Nel videoclip del loro brano in gara, La felicità e basta, il duo marchigiano – coppia sia nella musica che nella vita privata – utilizza lo stesso mezzo per una fuga immaginaria da (forse) una rapina. Letizia Cesarini, in arte Maria Antonietta, è una delle voci più riconoscibili e influenti dell’indie italiano. Esordisce nel 2012 con un album prodotto da Dario Brunori, ma è con i successivi Sassi (2014) e Deluderti (2018), entrambi co-prodotti da Colombre, che definisce e consolida la sua identità artistica. 🔗 Leggi su Open.online

Come si lascia l'Ariston con stile Maria Antonietta e Colombre se ne vanno in tandem dopo aver cantato. facebook

Comunque Maria Antonietta & Colombre sono i Coma_Cose però meglio: una delle migliori canzoni di #Sanremo2026. x.com